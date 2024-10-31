Alanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan gerginlik, siyasi partiler arasında karşılıklı açıklamalara neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı, yaşanan olumsuz olaylar üzerine yaptığı basın açıklamasında çok sert ifadelere yer vererek durumu eleştirdi. Kandemir 'Kendilerini Alanya'nın sahibi sanıyorlar' diyerek eleştrilerini sıraladı.

Bu açıklamalara Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanlığı'ndan yanıt gecikmedi. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, yaptığı açıklamada, “Günü asıl ‘sabote’ edenin kendi belediye başkanı olduğunu ya görmediler ya bunu planladılar ya da yanlış bilgilendirildiler.” diyerek CHP'yi hedef aldı. Sünbül, kutlamaların huzur içinde geçmesi gerektiğini belirterek, muhalefetin durumu siyasi malzeme haline getirmesinin yanlış olduğunu savundu.

Yaşanan bu tartışmalar, Alanya'daki siyasi atmosferin gerildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanırken, her iki taraf da konuyu daha fazla gündemde tutma konusunda kararlı görünüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yapan Sünbül, kutlamaların siyasi çatışmalara alet edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Sünbül, CHP Alanya İlçe Başkanı tarafından yapılan açıklamaya şu ifadeleri kullanarak sert bir cevap verdi:

“Günü Asıl ‘Sabote’ Eden Kendi Belediye Başkanı”

‘’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Alanya Kent Konseyi tarafından düzenlenen Fener Alayı’na Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yönetimimiz, Ülkü Ocakları Başkanımız ve yönetimi ile birlikte bayramımızı vatandaşlarımızla birlikte coşku ile her yıl olduğu gibi kutlamak adına katılım sağladık. Ancak kortej yürüyüş alanında, kirli zihniyetlerinin dışa vurumu olarak nitelendirdiğimiz siyasi nezaket ve tavırdan uzak davranışlar neticesinde tepkimizi gösterdik.

Kortej yürüyüşü için hazırlıkların yapıldığı esnada, yoğunluk nedeniyle katılım sağlayan arkadaşlarımızın yerlerini almaları beklenmeden, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerine işaret edilerek, orada bulunanları tanımadığını kortejin dışına alınması gerektiğini ifade etmiştir. Bu durum üzerine, tanımadığı kişilerin Alanya Ülkü Ocakları Başkanımız Av. Yunus Kerim Sezer ve beraberindeki ocak yöneticilerimiz olduğunu bilmesini zaten beklemiyoruz. Ancak Alanya Kaymakamımız Sayın Fatih Ürkmezer Bey’in gözleri önünde cereyan eden olaylarda “Ocak Başkanı” olduğunu ifade etmesine rağmen, kendisine yakışan tavrı ve saygısızlığı sergilemeye devam etmiştir.

Hiçbir mensubumuzun ne bir taşkınlık ne de bir olumsuz söylemi olmamasına rağmen, dün CHP İlçe Başkanı “Sabote etmek isteyenler oldu” gibi talihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Karşılaşılan tavır ve eylemlerin kendileri tarafından yapıldığını idrak edemediklerinden olacak ki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi milli birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olması gereken günü asıl ‘sabote’ edenin kendi belediye başkanı olduğunu ya görmediler ya bunu planladılar ya da yanlış bilgilendirildiler.

Geçtiğimiz 10 yıl süre zarfında Milliyetçi Hareket Partili Alanya Belediyesi yönetiminde ve öncesinde bu tutum ve tavır asla sergilenmemiş, aksine milli birlik ve beraberliğin en üst seviyede olduğu kutlamalar yapılmıştır. Kendileri bu konuda hafıza sorunu yaşıyorlarsa geçmiş dönem CHP İlçe Başkanları veya bu yürüyüşü düzenleyen kendi partisinin mensubu Alanya Kent Konseyi Başkanı ile istişare edebilirler.

Türk milletinin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde, CHP’nin pek de şaşırmadığımız bu tutum ve davranışlarını milletimizin takdirine bırakıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin tapusunu elinde bulundurduğunu zannedenleri bir daha uyarıyoruz! Bizlerin varlığından rahatsız olabilirsiniz. Daha çok da olacaksınız... Ne Başbuğ Atatürk, ne Türkiye Cumhuriyeti ve değerleri ne de Alanya’nın sizin tekelinizde olmadığını her fırsat ve platformda anladığınız şekilde anlatacağımızdan şüpheniz olmasın...

Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları mensupları, sizlere rağmen Türkiye Cumhuriyeti’ni müdafaa ve muhafaza etmek için canını bile göz kırpmadan verebilecek bu vatanın öz evlatlarıdır.’’

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir Açıklamasında Ne Söylemişti?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen kortej yürüyüşünde yaşanan gerginlik ile ilgili ilk açıklama CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir’den gelmişti. Kandemir, yaptığı açıklamada, ‘’ Fener alayı yürüyüşümüzü sabote etmek isteyenler de olmuş, ancak kendilerine müsaade edilmemiştir.’’ diyerek sert bir açıklamada bulunmuştu. İşte Başkan Kandemir’in gerginlikle ilgili yaptığı açıklama:



“Değerli hemşehrilerim. Cumhuriyetimizin 101. yaşını büyük bir coşkuyla kutladık. Bir kez daha gördük ki, Türk milleti koşullar ne olursa olsun, Gazi Paşa’sının emanetine her zaman sahip çıkmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının çok daha parlak, çağdaş, eğitimli, üretken, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olacağına inancımızı bir kez daha müşahede etmiş bulunuyoruz. Kıymetli Alanyalılar, dün akşam yapılan fener alayı yürüyüşümüzü sabote etmek isteyenler de olmuş, ancak kendilerine müsaade edilmemiştir. Kalpleri mühürlü bir grup sosyal medya yayıncısı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i haksız yere itham eden, aynı kurşun kalemden çıkma metinler yayınlamışlardır.

Kendilerini Alanya’nın sahibi zanneden, halka uzak, kamu düzenine uymamayı marifet kabul eden, muhalefeti, iktidarı, fakiri, zengini, güçlüyü, güçsüzü, halkı, devleti özetle herkesi ve her şeyi sadece kendilerinin yönetebileceği veya temsil edebileceğine inanan bu kitleye sözümüz şudur. Sadece 7 ay önce Alanyalılar siyasi tercihlerini açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak Alanya Belediye Başkanı seçilmiştir, arkasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Alanya halkı vardır. Ucuz polemikler ve kabalık bizi nezaketimizden alıkoyamayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”