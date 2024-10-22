Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terörle mücadelede tarihi çağrısından sonra bir mesaj da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

"AÇILAN BU TARİHİ PENCERE HESAPLARA KURBAN EDİLMEMELİ"

Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını söyledi.

Cumhur İttifakı ile birlikte açılan bu yeni sayfanın hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep beraber terörün olmadığı bir Türkiye inşa etmek istediklerine vurgu yaptı.

"HEP BERABER TERÖRÜN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA EDELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

''Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı’nın açtığı tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmemeli. Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim isliyoruz.''

"DEVLET, MİLLET İÇİN VE MİLLETE HİZMET İÇİN VARDIR"

''Devlet, millet için ve millete hizmet için vardır. Devletin görevi, vatandaşına imkanlar dahilinde en iyi hizmeti sunmaktır. Bu temel konularda zafiyeti olan bir devlet, vazifesini hakkıyla yerine getiremiyor demektir.''