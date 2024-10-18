Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Alanya’ya gelerek, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Alanya temaslarında Genel Başkan Yardımcıları, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aykut Kaya, Sururi Çorabatır, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve partililer eşlik etti.



ÖZÇELİK: “ALANYA’YI HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik; “Akdeniz’in incisi Alanya’da hep beraber çalışarak sizlerin de desteğiyle 74 yıl sonra Alanya’yı ilk defa CHP’ye kazandırdık. Bu bana büyük bir gurur verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah izin verirse Mart-Nisan ayından itibaren Alanya’yı hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Ortak bir yönetim anlayışı ile İl, ilçe Başkanlarımız ve Büyükşehir Başkanımızla büyük bir uyum içerisinde Alanya’yı hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Sizin buraya gelişiniz bizim için hakikaten çok önemliydi. Kazanacağımıza ben inanmıştım, siz de inanmıştınız. O günden beri Alanya için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.



ÖZEL: “ALANYA KALESİ’NE İLK KEZ ALTIOKLU BAYRAK ASILDI”

Konuşmasına; “Bugün, bir gözümüz Alanya Kalesi’nde bir gözümüz Alanya‘nın güzel denizine bakarak Alanya Belediyesi’nde Başkanımız Osman Tarık Özçelik‘in kahvesini içmeye geldik” diyerek başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “Alanya 1980’den sonra en yüksek yüzde 22 oy aldığımız bir yerdi. Alanya herhalde birkaç seçim sonra kazanılabilecek bir ilçemizdi. Ancak Bülent Kandemir Başkanımız, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz Alanya’da önemli bir başarıyı elde edebileceğimiz, Alanya’da sokağın Cumhuriyet Halk Partisi’ni çağırdığını, sizin adaylığınızla birlikte de büyük bir moral, mutluluk motivasyonu oluşacağını hep birlikte savundular. Rakamlar da bunu gösterdi. İlk kez Alanya Kalesi’ne altı oklu bayrak asıldı. Bu hepimiz için büyük bir gurur verici tabloydu. Alanyalılara hangi partiden olursa olsun partizanlık yapmayacağımızın sözünü bir kez daha verelim ki zaten yapmıyorsunuz" dedi.



“SOSYAL BELEDİYECİLİKLE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI”

Alanya Belediyesi’nin geçmiş dönemden ağır bir borç yüküyle devralındığını vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “Ben 1.1 milyarlık borcu gördüğümde dedim ki hiçbir şey yapmış olamazlar. Ama bugün bakıyorum. Örneğin ciddi şekilde kırsal mahalleler asfaltlanıyor. Bunun yanında sosyal belediyecilik anlamında çok önemli adımlar atılmış. Yeni Belediye Hizmet Binası sizin tercih ettiğiniz bir yer ve proje olmadığı halde bütün yüke rağmen bitiriliyor. Dediğiniz gibi Aralık ayı Meclisi’ni orada yapacaksınız. Bunların her biri birbirinden kıymetli” dedi.



“ATATÜRK’ÜN EMANETİ HEPİMİZ ADINA SİZE EMANET”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi’nin aynı partide ve uyum içinde olmasının çok büyük bir mutluluk verdiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “Ben Bülent Başkanımın da sizin de birbirinizle olan uyumunuzu, önümüzdeki dönemde Alanya’da 5 yılda çok önemli işler yapılacağına dair en önemli işaret olarak görüyorum. Bir kez daha sizin şahsınızda elbette Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu ve hangi partiden seçilirse seçilsin meclis üyelerini tebrik ediyorum. Alanya’ya hizmet için var gücünüzle çalışacaksınız. Alanya’yı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyaret ettiğinde buranın adını bizzat değiştirmiş ve Alanya ismini buraya veren birisi. Yani Atatürk’ün emaneti şimdi yerel anlamda hepimiz adına size emanet. Emanete en iyi şekilde bakacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinizi kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.



ÖZEL ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya Belediyesi Anı Defteri’ni imzaladı. Özel, anı defterinde şu ifadelere yer verdi; “Bugün ülkemiz çok partili hayata geçtikten sonra ilk kez kazandığımız Alanya Belediyesi’nde Başkanımız Osman Tarık Özçelik’i ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. 27 ilimizden daha fazla nüfus ve yüksek turizm değeri ile bölgesinde bir yıldız gibi parlayan Alanya ilçemiz ne yazık ki bugüne kadar hakkettiği yatırım ve hizmetleri alamamıştır. Alanya halkının yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade ile artık ilçemiz için yeni bir dönem başlamıştır. İnanıyorum ki Osman Tarık başkanımızın yereldeki başarılı hizmetleri üzerine ilk genel seçimlerde iktidar olduğumuzda Alanya layık olduğu değere kavuşacaktır. Osman Tarık Başkanımızı ve onun şahsında farklı siyasi partilerden seçilen tüm belediye meclis üyelerini kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

Makam ziyaretinin ardından Alanya Belediyesi’ni gezen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik eşlik etti. Özel, personele çalışmalarında başarı diledi.



ALANYA KALESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve beraberindeki heyetle beraber tarihi Alanya Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Alanya’ya ve tarihi kaleye hayran kaldığını belirten Özel, Başkan Özçelik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.