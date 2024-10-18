İYİ Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Akkuş, partisinden ve tüm görevlerinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Akkuş, yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye olan aidiyetinin uzun süredir zedelendiğini ifade etti.

İstifasıyla ilgili olarak, "Aylar öncesinden gönlümden düşen İYİ Parti üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ediyorum. Partide kalan, iyi niyetli arkadaşlarımı Allah’a emanet ediyorum" sözlerini kullandı.

Abdullah Akkuş, istifasının ardından partide kalan arkadaşlarına başarılar dileyerek, ilerleyen süreçte siyasette yer alıp almayacağına dair herhangi bir bilgi vermedi.