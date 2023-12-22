Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in hayata geçirdiği 5. Kitap Fuarı'na ünlü isimler gelmeye devam ediyor. Her gün birbirinden değerli isimleri Alanya'ya getiren Alanya Belediyesi'nin bügünkü konuğu Klinik Psikolog - Yazar Beyhan Budak oldu. Budak sevenleri salonu ağızana kadar doldurdu. Programın ardından ise Budak'a ve Alanya'daki vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Adem Murat Yücel, "5. Alanya Kitap Fuarımızda muhteşem bir günü daha geride bıraktık. Fuarımızın sekizinci gününde Klinik Psikolog - Yazar Beyhan Budak’ın gerçekleştirdiği ‘Zor Zamanlarda Güçlü Olmak’ söyleşisine katıldık. Vatandaşlarımızın salonumuzu bir kez daha tamamen doldurduğu bu güzel akşam da bizleri yalnız bırakmayan Beyhan Hocamıza teşekkür ediyorum. Fuarımız ülkemizin en önemli eğitimci, yazar, psikolog, şair ve oyuncularının katılımı ile 24 Aralık’a kadar Alanya Kültür Merkezi’nde vatandaşlarımızla buluşacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.