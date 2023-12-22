Sağlık alanında yaptığı akademik eğitimlerle bölgenin en güçlü üniversiteleri arasında olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 22 Aralık Paramedikler Günü birbirinden güzel etkinlik ve tatbikatlarla kutlandı. ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Mustafa Enes Sarık’ın hazırladığı Paramedikler Günü etkinlikleri kapsamında, “ALKÜ Travma Rallisi” adlı program Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın’ın yanı sıra dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

REKTÖR YARDIMCISI AKIN, PARAMEDİKLERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, paramediklerin insan hayatındaki önemine değindi. ALKÜ olarak sağlık alanında bölgenin en güçlü üniversitesi olmayı amaçladıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Akın, “Paramediklerimizin en iyi şekilde öğrenimlerini tamamlamak ve meslek hayatlarında karşılaşacağı zorlukları en aza indirgemek için çalışmalarımızı hep sürdürüyoruz. Sevgili öğrenciler, sizler de mezun olduktan sonra bu önemli görevi yerine getirerek bizleri onurlandıracaksınız. Acil sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan; çalışkan, fedakâr ve gece gündüz demeden özveri ile çalışan, yorulan, yıpranan ve bazen şiddete maruz kalan paramedik çalışanlarının ve paramedik adaylarının 22 Aralık Paramedikler Günü kutlu olsun.” dedi. Paramediklerin hayat ve ölüm arasında kısa bir çizgi olduğuna vurgu yapan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya, “ALKÜ olarak ülkemizin sağlık ordusuna en iyi neferleri kazandırmanın gayreti içindeyiz. İnsan hayatı noktasında büyük öneme sahip paramediklerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

TATBİKATLAR GERÇEĞİ ARATMADI

Açış konuşmasının ardından “ALKÜ Travma Rallisi” isimli program kapsamında sahada 4 farklı tatbikat gerçekleştirildi. Trafik kazası, yüksekten düşme, istinat duvarı çökmesi ve otobüs kazası gibi 4 farklı travma vakasına 4 farklı ekip tarafından müdahale edildi ve en kısa zamanda en doğru müdahaleler hakemler tarafından değerlendirildi. İlk ve Acil Yardım 1 ve 2. sınıf öğrencileri tarafından yapılan tatbikatlarda öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı. Tatbikatların ardından birinci olan Emrah Vurucu, Lina Karinova ve Kirman Başağa adlı öğrencilere ödül verildi. Programın devamında ALKÜ’den mezun olan Paramedik Bedrettin Erdem, Pınar Alper ve Umut Ceylan ile söyleşi yapıldı. Etkinliklerde travma vakalarında zamanın önemine, etkin müdahale ile hayatta kalma başarısının arttırılmasına, paramediklerin görev esnasında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Kaynak: ALKÜ Basın Bülten