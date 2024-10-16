Alanya’da iki gündür markacı avukatlarının düzenlediği baskınlar, esnaf ile polis arasında gerginlik yarattı.

Cuma Pazarı’ndaki baskının ardından dün Kuyularönü Camii civarındaki bir butik esnafına yönelik yapılan baskın, çevredeki esnafın tepkisini toplamaya neden oldu. Bazı esnaflar, avukatların uyguladığı baskılara dayanamayarak vitrinde bulunan mankenleri ateşe verdi. Olay yerine gelen polis, duruma müdahale etmek için biber gazı kullandı.

Kötü geçen sezonun henüz sona ermediğini belirten esnaf Fikri Batur, "Herkesin dükkanına giriyorlar. Resmen tefecilik yapıyorlar. Böyle giderse tüm esnaf kepenk kapatacak" ifadelerini kullandı. Olay yerine destek için gelen Alanya Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ise, "Esnafla uğraşacaklarına önce bataklığı kurutsunlar." diyerek yetkililere çağrıda bulundu.