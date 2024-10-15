Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 22 yaşındaki M.G. kullandığı motosikletle seyir halindeyken, kontrolsüz bir şekilde kavşağa giren 43 yaşındaki A.K.'nın aracıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.G. yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Motosiklet sürücüsü M.G.'nin yeterli ehliyeti olmadığı tespit edilirken, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. A.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazanın nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.