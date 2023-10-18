Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince ALKÜ'DE öğrencilere Trafik Kısım Amirliği koordinesinde “Bir hareketine bakar hayat” konulu çalışma standı açılarak KADES uygulaması ve 6284 Sayılı kanun hakkında bilgiler verilerek konu ile ilgili 600 adet broşür dağıtıldı. Öğrenciler yapılan faaliyeti çok yerinde bularak askerlere teşekkür etti.