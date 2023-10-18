Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Filistin Gazze’de bulunan El-Ehli Bapdist Hastanesi bombalanmış, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu en az 500 kişi hayatını kaybetmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmasının ardından ülke genelinde gıyabi cenaze kılındı. Antalya Muratpaşa Camii avlusunda da kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’nın kıldırdığı namaz sonrası ise dualar edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)