Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Payallar Atatürk Caddesi’ndeki çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Payallar Atatürk Caddesi alt ve üstyapısıyla baştan sona yenileniyor. Genişletme ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Payallar ile Türkler Mahallesi arasında eski Antalya Caddesi olarak da bilinen 4 kilometrelik bölümde kaldırım çalışması başlatıldı. Kaldırım çalışmalarının ardından aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile Alanya’ya yakışan modern bir cadde hedefleniyor.