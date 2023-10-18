Alanya'da Türkler Mahallesi sahilinde sabah hortum çıkmasının ardından bir saat sonra Mahmutlar ve Konaklı Mahallesi sahilinde de hortumlar meydana geldi. Görüntüler, vatandaşların cep telefonlarına saniye saniye yansıdı. Hortum herhangi bir zarar oluşturmazken, hortum görüntüleri cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.