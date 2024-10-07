Alanya'da trafiği tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada yayılan akrobatik gösteriler, sürücünün dikkatsizliği ve kurallara uymaması nedeniyle büyük bir tepki topladı.

Ekipler, hemen harekete geçerek tehlikeli hareketler yapan sürücüyü tespit etti ve emniyete davet etti. Yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Sürücüye, aşağıdaki maddelerle toplamda 18.059 TL tutarında cezai işlem uygulandı:

- Belgesiz araç kullanmak

- Kask takmamak

- Trafikte akrobatik hareket sergilemek

- Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmak

- Saygısızca araç kullanmak

- Eksik araç teçhizatı

Motosiklet, ekipler tarafından bağlanırken, bu olay, trafik güvenliğinin hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücülerin kurallara uymalarının elzem olduğunu vurguladı.