Yaş grupları kısa mesafede 20-24 erkek/kadın, 25-29 erkek, 30-34 erkek/kadın, 35-39 erkek/kadın, 40-44 erkek/kadın, 45-49 erkek/kadın, 50-54 erkek/kadın, 55-59 erkek, 60-64 erkek, 65-64 erkek, 65-69 erkek, 70-74 erkek, 75-79 erkek kategorilerinde yarışıldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim 1 saat 58 dakika 2 saniye ile Behzad Nobaripour oldu.



NEREDE KALMIŞTIK

Alanya’da 33 yıldır düzenlenen Uluslararası Triatlon Yarışması ‘Nerede Kalmıştık’ mottosuyla geçekleştirildi. İlki 1 Temmuz 1992 yılında yapılan Halk Triatlonu, kentimizle özdeşleşen triatlon sporunu halka sevdirmek ve bütünleştirmek adına uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl organize edildi. Halk triatlonunda mücadele veren 101 vatandaş 250 metre yüzüp, 5 kilometre pedal çevirdikten sonra 1.2 kilometre koştu. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu’ da bu büyük heyecana doğrudan dahil olarak yarışmaya katılanlar arasında yerini aldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim ise 24 dakika 38 saniye ile İlyas Bülbül oldu.



DENGE BİSİKLETİ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Çocukları spora sevdirmek ve güç, aerobik kondisyonunu artırmak amacıyla Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in başkanlığında ilk adım (denge) bisikleti etkinliği düzenlendi. 4-5 yaş kreş öğrencilerinden oluşan 30 çocuk organizasyona neşe katarak izleyenlerden büyük alkış aldı.



ELİT KADINLARDA KÜRSÜYE ÇIKAN ÜÇLÜ

Elit kadınlar da 56 dakika 38 saniye ile birinci Almanya’dan Julia Bröcker, 56 dakika 52 saniye ile ikinci İngiltere’ den Annabel Morton, 56 dakika 53 saniye ile üçüncü İtalya’dan Angelica Prestia oldu.



ELİT ERKEKLERDE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ THOMAS HANSMAENNEL

Elit erkeklerde 50 dakika 58 saniye ile birinci Fransa’dan Thomas Hansmaennel, 51 dakika ile Fransa’dan Guillaume Hay ve 51 dakika 5 saniye Fransa’dan Basile Fouchard üçüncü oldu.



DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarış sonunda ödül seremonisi gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, organizasyona katkı sağlayan yetkililere günün anısına özel bir plaket verdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Avrupa Triatlon Yarış Direktörü ve Komite Üyesi Herwig Grabner, Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Ali Baş, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Antalya Gençlik Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri ve yetkililer verdi.