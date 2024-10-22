Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında, 27 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor maçı öncesi önemli bir güvenlik önlemi alındı. Alanya Kaymakamlığı, iki takım taraftarları arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla deplasman taraftarının stada girişini yasaklama kararı aldı.

Alanya İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınan bu karar, geçmişte yaşanan olayların etkisiyle daha da önem kazandı. Özellikle son yıllarda, iki takım taraftarları arasında yaşanan taşlı saldırılar ve stat içerisinde meydana gelen kavgalardan dolayı, güvenlik endişeleri giderek artıyordu. Bu tür olayların önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.



Kaymakamlık, maç günü itibarıyla sadece ev sahibi takım taraftarlarının stada alınacağını, deplasman taraftarının güvenliğini sağlamak ve istenmeyen olayların yaşanmasını önlemek için bu önlemin zorunlu hale geldiğini belirtti. Bu kararın, iki takım arasındaki rekabetin dostça bir atmosferde sürmesini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.



Taraftarlar arasındaki gerilim, hem spor müsabakalarındaki atmosferi olumsuz etkiliyor hem de yerel güvenliği tehdit ediyor. Bu nedenle, Alanya Kaymakamlığı'nın aldığı önlemlerin, hem sporun ruhuna uygun bir ortam yaratması hem de güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım olduğu düşünülüyor.