Alanya Kaymakamlığı Denetim Ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik uygulamalarında önemli sonuçlar elde edildi. 1 Haziran - 13 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplamda 5,367 araç kontrol edilirken, 22 ticari taksiye taksimetre açmamaktan işlem yapıldı. Bu denetimler sonucunda sürücülere toplam 67,717 TL cezai işlem uygulanmıştır.

Emniyet, Jandarma ve Kaymakamlık Denetim Ekipleri, belirtilen tarihler arasında toplamda 110,174 araç kontrolden geçirdi. Bu süreçte 1,868 sürücüye ve 15,384 plakaya ceza kesildi, ayrıca 1,644 aracın trafikten men işlemi gerçekleştirildi. 613 şahsın ehliyetine de el konuldu.

Cezaların türlerine bakıldığında, drift atan 6 sürücüye, ışık ihlali yapan 398 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 340 sürücüye, alkollü araç kullanan 609 sürücüye ve ehliyetsiz araç kullanan 1,030 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca, kask takmayan 2,044 motosiklet sürücüsüne de ceza kesilmiştir.

Toplamda, Emniyet, Jandarma ve Kaymakamlık Denetim Ekipleri tarafından sürücülere uygulanan ceza miktarı 63 Milyon 609 Bin 139 TL'ye ulaşmıştır.