Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlarına karşı kararlı bir tutum sergilemeye devam ediyor. Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik kontrolleri sırasında, bir aracın kamera görüntüleri ile iki kez drift yaparak trafikte tehlike yarattığı tespit edildi.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, drift atan sürücü yakalandı. Yapılan araştırmalarda, sürücünün herhangi bir sürücü belgesine sahip olmadığı ve aracın başka bir şahsa ait olduğu belirlendi.

Sürücüye, karayolları trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince sürücüye İki kez drift atmaktan 64.466 TL, Sürücü belgesiz araç kullanmaktan ise 12.997 TL ceza uygulandı.

Ayrıca, aracın sahibi de 12.997 TL ceza ile karşı karşıya kaldı. Toplamda sürücü ve araç sahibi için 90.420 TL’lik cezai işlem gerçekleştirildi.

Sürücü, Türk Ceza Kanunu’nun 179/3 maddesi uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Mahmutlar Jandarma Karakoluna teslim edildi.