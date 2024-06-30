Olay, Alanya’nın Oba Mahallesi ’nde bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Emre Özer (44) iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda 44 BY 443 plakalı otomobilinin içerisinde başına silahla bir el ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Özer’in cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Emre Özer’in eşi G.Ö. ailevi sorunlar yaşadıklarını ve eşinden 1 gündür haber alamadıkları için Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek kayıp şahıs müracaatında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi