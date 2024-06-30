Edinilen bilgiye göre; kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolu Taşağıl Mahallesi Taşağıl ışıklı kavşağında yoğun trafiğe rağmen, yolun karşısına geçmekte olan Tahsin Cılı isimli yayaya Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Vural'ın kullandığı 06 KB 2282 plakalı otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan 65 yaşındaki Tahsin Cılı'nın, Serik Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya'ya sevk edildiği bildirildi.

Adeta ölüme koştu

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde Tahsin Cılı'nın yol kenarında bir süre bekledikten sonra araçlar gelmesine rağmen yolun karşısına doğru yürümeye başladığı, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu, bu araçtan kurtulmak için koşmaya başlayınca çarpmamak için yolun en soluna kaçan otomobil tarafından çarpıldığı ve çarpmanın şiddetiyle havaya fırladığı görüldü.