30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında Alanya Kent Konseyi ile Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler Alanya’da coşkulu anlara sahne oldu. Fener Alayı Yürüyüşü ve akabinde Koray Avcı konseri gerçekleşen programla vatandaşlar, unutulmaz bir Zafer Bayramı yaşadılar. Kutlama programlarına Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, kamu kurum temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ile on binlerce vatandaş katıldı.

FENER ALAYI İLE ONBİNLER ELELE BİRLİK BERABERLİK MESAJI VERDİLER

Kutlama etkinlikleri ilk olarak Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin iş birliğinde düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü ile başladı. 19.30’da Alanya Atatürk Anıtı önünde toplanmaya başlayan protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 20.00’de Atatürk Anıtı önünden başlayarak İskele Caddesi boyunca meşaleler, marşlar ve Türk Bayrakları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdiler.

YÜCEL “MALAZGİRT İLE DOĞDUK, BÜYÜK TAARRUZ İLE DOĞRULDUK”

Fener Alayı’nın ardından Alanya Belediye Binası arkasında programa katılan vatandaşlara hitap eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, büyük zaferin 101. yılı heyecanını yaşamaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Yücel, “Türk tarihinde eşsiz bir yeri, emsalsiz bir önemi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 101. yılını kutluyorum. Şan ve gururla nice yıllara ulaşmayı diliyorum. Şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren Büyük Taarruz Zaferimizin 101. yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Malazgirt Zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda, Büyük Taarruzla doğrulmayı başardık, sonsuza kadar da var olmaya ant içtik. Birliğimiz ve bekamız daim olsun. Varlığımıza göz dikenler, millet olma halimizi çekemeyenler bilsin ki, Malazgirt ruhu ve 30 Ağustos şuuru hala diridir. Toprağı vatan yapan, coğrafyayı kahramanlıklarla yükselten, tarihe ve engellere sığmayıp taşan aziz şehitlerimizdir, muhterem gazilerimizdir. 30 Ağustos Zaferi Türk milletinin diriliş ve yükseliş nişanesidir. Ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır. Yüce Milletimiz, büyük bir fedakârlık ve cesaret örneği göstererek Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında Büyük Zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı armağan etmiştir. 16 büyük devlet kurmuş olan kadim Türk milletinin, Orta Asya’dan Anadolu’ya ulaşarak, binlerce yıllık bir gelenekle bu topraklarda inşa ettiği en son eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu büyük eseri, hep birlikte koruyup, yaşatacağız. Hep birlikte daha yükseğe, daha ileriye taşıyacağız.” dedi.

“TÜM GAYRETİMİZ CUMHURİYETİMİZİN EMANETÇİSİ GENÇLERİMİZ İÇİN”

“Cumhuriyetin şanlı bayrağını dalgalandıracak olan gençlerimize daha iyi bir ülke bırakmak için, Cumhuriyetimize ve sizlere layık olabilmek için, gece gündüz demeden, her türlü fedakârlıkla var gücümüzle çalışıyoruz.” diyen Başkan Yücel, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanımızı emanet ettiği gençlerimiz için etüt merkezleri, yurtlar, okullar, kütüphaneler, sanat merkezleri, spor alanları inşa ederek, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet’i kurar kurmaz, Anadolu’nun her köşesinde yaktığı eğitim meşalesini, Alanya’mızda daha yükseklere taşıyoruz. Herkes bilmelidir ki, şanlı Türk Milletimiz birlik ve beraberlik içinde kenetlendikçe, Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda daima bir yıldız gibi parlayacaktır.” ifadelerini kullandı.



“TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET YAŞAYACAKTIR”

100. yaşını kutlamaya hazırlanan Cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşayacağını ifade eden Başkan Yücel, “Düşman karşısında yıkılmaz bir duvar gibi olan bu millet, hiç şüphesiz ki dünya durdukça, var olmaya devam edecektir. Ne kadar zora düşersek düşelim! Karşımıza çıkan her türlü engeli hep birlikte aşacak güce sahibiz! Çünkü biliyoruz ki, ‘Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda ki asil kanda mevcuttur!’ Bu duygu ve düşüncelerle Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde nice feragat, nice fedakarlık, dökülen nice şehit kanıyla kazanılmış büyük zaferimizin 101. yıl dönümünü hayranlıkla kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi tebrik ediyor, aziz milletimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Milli Mücadele’nin lideri, 30 Ağustos 1922’nin Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ülkü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ne mutlu Türküm diyene!” diyerek sözlerini noktaladı.

KORAY AVCI’DAN HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK KONSER

Protokol konuşmalarının ardından sahneye ünlü sanatçı Koray Avcı çıktı. En sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendiren Avcı, Alanyalılara unutulmaz bir zafer gecesi yaşattı. Belediye Binası arkasında toplanan binlerce vatandaş, Koray Avcı’nın seslendirdiği şarkılara eşlik ederken, mest eden havai fişek gösterilerine de tanıklık ettiler. Başkan Yücel, zafer gecesinde sahne alarak Alanyalılara unutulmaz bir gece yaşatan Koray Avcı’ya ipek kozasından yapılmış Türk Bayrağı Tablosu takdim etti.