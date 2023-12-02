Geçtiğimiz haftalarda yeni ofislerinin açılışını gerçekleştiren Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Son olarak Alanya’da bulunan Çadırcılar Team Off-Road ekibi, ALSEV Derneği’nde düzenlenen kahvaltı ile derneğe katılım sağladılar. Kahvaltıda Alanya’da yapılabilecek faaliyetler ile alakalı istişarelerde bulundular.

ALSEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yetgin, kahvaltı etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: