Geçtiğimiz haftalarda yeni ofislerinin açılışını gerçekleştiren Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Son olarak Alanya’da bulunan Çadırcılar Team Off-Road ekibi, ALSEV Derneği’nde düzenlenen kahvaltı ile derneğe katılım sağladılar. Kahvaltıda Alanya’da yapılabilecek faaliyetler ile alakalı istişarelerde bulundular.
ALSEV Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yetgin, kahvaltı etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
‘’Çadırcılar Team üyeleri ile birlikte derneğimizin düzenlemiş olduğu kahvaltı etkinliğinde bir araya gelerek, Alanya'mız ve yapılacak faaliyetler üzerine fikir alışverişlerinre bulunduk. Çadırcılar Team üyelerine ve başkanları Serkan Tuncer'e teşekkür ederiz. Birlikteliğimiz daim olsun, SEN BEN YOK BİZ VARIZ’’