Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına dair bir taslak hazırladı. Taslağa göre, emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için mesleki deneyim şartı kaldırılacak. Ayrıca, internet ortamında yayınlanan taşınmaz satışı ilanlarına ilişkin yükümlülükler de düzenlenecek.

Mesleki deneyim şartı kaldırılıyor

Taslakta, emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için gerekli şartlar yeniden düzenleniyor. Buna göre, gerekli diğer koşulları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamayan emlak işletmelerinin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek ve sektörde bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla mesleki deneyim şartı kaldırılacak.

İnternetteki ilanlara düzenleme

İnternet ortamında yayınlanan taşınmaz satışı ilanlarına ilişkin yükümlülüklerde de düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı yere ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin verilmeyecek.

Bu düzenlemeyle, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan platformlarındaki ilanlarda bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İhlale para cezası

Kurala aykırı şekilde verilen ilanlara yönelik ilgili kanunlarda bulunan suçun niteliğine göre farklı miktarlarda para cezaları uygulanacak.

Diğer değişiklikler

Taslakta ayrıca, yetki belgesi verilme şartlarından “kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması”na ilişkin kural, “kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması” şeklinde değiştirilecek.

Yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyeti yürütenlere yönelik idari para cezalarının uygulanması il müdürlüklerine devredilecek.

KAYNAK: Alanya Postası