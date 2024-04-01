Alanya’da yerel seçim heyecanı sona erdi. 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Alanya’da oy kullanma oranı ilk kez bu kadar düşük çıktı. Alanya’da bulunan 234 bin seçmenin sadece 184 bin 805’i sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 79’ta kalırken toplamda 49 bin 542 kişi sandık başına gitmeyerek oy kullanmadı. Kullanılan oyların ise toplamda 9 bin 202 tanesi geçersiz sayıldı. Bu sayılar görenleri şok etti. ‘’Bu kadar kullanılmayan oy kullanılsaydı seçim kaderi değişebilir miydi?’’ Vatandaşlar kendilerine bu soruyu sordu.

İŞTE Alanya’daki seçim verileri!

1. Osman Tarık Özçelik (CHP) : 79.586 oy (%45,32)

2. Adem Murat Yücel (Cumhur İttifakı) : 46.691 oy (%26,59)

3. Mehmet Şahin (İYİ Parti) : 38.008 oy (%21,64)

4. Diğer adaylar : 11.318 oy (%6,45)

Toplam Seçmen Sayısı: 234.347

Kullanılan Toplam Oy Sayısı: 184.805

Geçersiz Sayılan Toplam Oy Sayısı: 9.202

Kullanılmayan Toplam Oy Sayısı: 49.542