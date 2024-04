Alanya’da yaşayan 234 bin 347 seçmen bugün büyükşehir belediye başkanı, Alanya belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarları belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin saat 17.00’de sona erip sayım yapılmasının ardından seçimin kazananı CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik oldu. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, ilçede seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından partisinin Alanya İlçe Seçim Ofisi önünde açıklama yaptı. Başkan Yücel’i burada MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile partililer ve çok sayıda vatandaş da yalnız bırakmadı.

''Biz bugün emanet aldığımız bu görevi 10 yıl sonra kazanan arkadaşlara devrediyoruz''

Partililere ve vatandaşlara hitap eden Yücel, “Biz inançlı kişileriz. Kaza ve kadere, her şeyin Allah tarafından olduğuna inanan insanlarız. Bugün hayır gibi olan yarın şer, bugün şer gibi olanın yarın hayır olur. Onun için gecesini gündüzüne katarak 3 ay boyunca ailesinden, zamanından, ekonomisinden fedakarlık ederek bizimle birlikte yürüyen çok kıymetli dostlarımız, derler ki her yokuşun bir inişi, her inişini bir de yokuşu var. Biz bugün emanet aldığımız bu görevi 10 yıl sonra kazanan arkadaşlara devrediyoruz ama dün başkaları vardı, bugün biz varız, yarın da başkaları olacak. Eğer bir gün de buradaki insanların birisinin bir gün Allah izin verirse yine o koltuğa oturacağına inanıyorum. Biz hiçbir zaman birbirimizi, birlikteliğimizi bozmayalım. Tüm teşkilatlarımızın hepsine, Cumhur İttifakı’nın tüm paydaşlarına, bize farklı siyasilerden, görüşlerden destek verenlere de sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ne güzel böyle bir ailede ne güzel böyle bir camiada 10 yıldır görev yapıyorum. Hepinize minnettar olduğumu bir kez daha dile getirmek isterim. Kazanan arkadaşa da başarılar diliyorum. Her şeyin aydınlık, güzel günler olmasını diler, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Yücel’in konuşmasının ardından vatandaşlar “Dik dur eğilme, Alanya seninle sloganları” atarken, bir vatandaşın “Sen kaybetmedin başkanım, Alanya seni kaybetti” sözleri seçim ofisi önünde bulunan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

“HER ZAMAN YÜCEL’İN YANINDA OLACAĞIZ”

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dr. Devlet Bahçeli’nin, liderimizin emaneti olan sayın başkanımızın her zaman yanında olacağız. Aynı yolda sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin” diye konuştu.