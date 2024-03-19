Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlarla ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Yücel yeni güne de Alanya Sanayi Sitesi’nde başladı. Esnafları tek tek ziyaret eden ve ellerini sıkan Başkan Yücel’e; MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Anadolu Birliği Partisi İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Alanya Metal İşleri Demirciler Oto Elektrikçileri Kaportacılar Oto Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Alirıza Açman ve Cumhur İttifakı Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

10 yılda Alanya’ya yaptığı hizmetler ve kazandırdığı eserlerle tüm kentin takdirini toplayan Başkan Yücel’e sanayi esnaflarından da tam destek geldi. Yerel seçimlerde sandık başında bir kez daha ‘Adem Başkan’ diyeceklerini belirten esnaflar, Başkan Yücel’e hizmetleri ve yeni sanayi sitesi projesi ile ilgili attığı adımlar için teşekkür ettiler.

BAŞKAN YÜCEL: HER DAİM YANLARINDA OLDUK OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Yücel de ziyaretleri değerlendirerek, “Esnaflarımızın bize iletmiş olduğu talep ve sıkıntıları ortak akıl ile çözmenin gayreti içerisinde olduk bundan sonrada öyle olacak. Bugüne kadar her daim onların yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yoğun ve ağır iş tempolarına rağmen bizleri güler yüzle ve sıcak bir şekilde karşılayan, her zaman yanlarında olduğumuz değerli esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum. Bu şehirde yaşayan insanların daha mutlu ve huzurlu bir kentte yaşaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Esnaflarımızdan da olumlu tepkiler alıyoruz. Yaptığımız hizmetlerden memnun olduklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.