CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Alanya’da düzenlediği mitingde skandal görüntüler ortaya çıkmasının ardından Alanya siyasilerinden tepkiler gelmeye başladı.. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’nde yapılan mitingde açılan Demirtaş ve Kavala pankartları Alanya halkının sert tepkilerine neden olmuştu

Alanya Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Abdulhadi Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert bir dille cevap verdi;

"Kıymetli hemşehrilerim

Değerli Alanyalılar;

Atalarımızın bize mirası, Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı'nın en önemli Liman kentlerinden birisi olmuş güzel Alanyamızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu partinin mitinginde açılan paçavraları görerek sizler gibi biz de derin üzüntü duyduk.



Çanakkale şehitlerimizi andığımız böyle bir günde yapılan bu davranışın Alanya halkını provoke etmek için yapıldığını düşünüyor ve Buna müsaade eden CHP ilçe teşkilatını kınıyoruz.



Kökü terör örgütlerine dayanan, gıdasını siyonist odaklardan alan , gün aşırı isim değiştiren ve en önemlisi birliğimizi bozmaya çalışan bu provakatörlere Alanya halkı her dönemde gerekli cevabı vermiştir.



Bu seçimde de “DEM”li ittifaka Alanya halkı gereken cevabı sandıkta verecektir.



Milliyetçi-Ülkücü iradenin sert yüzünü görmek isteyen terör ve terörist sevicilere kadife içindeki demir yumruğumuzu göstermekten de bir an geri durmayız.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ÜLKÜ OCAKLARI’nı tanımayıp tavrımızı merak edenlere tekrar hatırlatıyoruz;

Liderimiz; "Haydi ölüme gidiyoruz" der, gözümüzü kırpmadan gideriz.

Gerisi teferruattır.