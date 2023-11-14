Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in 1 yıl süren girişimleri neticesinde Alanya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti ilan edildi.

Bu müjdeli haberi vermek için Alanya’ya gelen ACES EUROPE Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Heyet Üyesi Fabrizio Santangelo, ACES Türkiye Delegesi Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ettiler. Alanya’nın 2024 Akdeniz Spor Başkanı seçildiği resmi plaketi Başkan Yücel’e veren ACES EUROPE Başkanı Lupatelli, spor konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Yücel’i tebrik etti.



BAŞKAN YÜCEL: GURUR DUYDUK

Alanya için bu unvanın büyük önem arz ettiğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yıllarca hep Alanya’nın sporun ve sporcunun başkenti olduğunu söylüyorduk. Bugün de bu başarılarımızı taçlandırdık. 365 gün boyunca 100'ün üzerinde spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığımız Alanya'mız, 1 yıldır ciddi girişimlerimiz sonucu 2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti seçildi. Tesislerimizi görmek ve unvanımızı takdim etmek üzere ziyaretimize gelen ACES Başkanı Sayın Gian Francesco Lupattelli, ACES Heyet Üyesi Sayın Fabrizio Santangelo, ACES Türkiye Delegesi Sayın Doç. Dr. Veli Ozan Çakır ve beraberindeki heyeti ağırladık. Bu gurur Alanya'mızın, bu gurur kentimizdeki spor faaliyetlerine ilgi gösteren bütün vatandaşlarımızın.” dedi.



ÖDÜL 7 ARALIK’TA BRÜKSEL’DE VERİLECEK

Başkan Yücel, “Bizim için büyük bir gurur kaynağı olan 2024 Yılı Akdeniz Spor Başkenti ödülümüzü 7 Aralık’ta Brüksel’de düzenlenecek olan törenle teslim alacağız. İlklerin şehri Alanya’mız yine bir ilke imza atarak dünya çapında oldukça kıymetli olan bu büyük başarıya imza attı. 2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti unvanı Alanya'mıza hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.



Yılda ulusal ve uluslararası ölçekte 100’ün üzerinde spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya, her yıl 14 farklı kategoride farklı bölge ve ülkelerde sorumluluk ve etik ilkeleri, sporun toplumla bütünleşmesi, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, psiko-fiziksel refah ve sporun toplumla tam entegrasyonu konusunda araştırmalar yapan ve Dünya Başkenti, Avrupa Başkenti, Bölge, Şehir, Ada, Topluluk ve Spor Kasabası gibi ödüller veren Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 2024 yılı için "Akdeniz’in Spor Başkenti" kenti olarak belirlendi.