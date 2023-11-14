Alanya Belediyesi tüm mahallelerde ulaşımın konforunu artırmak için asfalt ve yol düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Doğu batı ve kırsal mahallelerde 2 sıcak asfalt ekibi 1 sathi kaplama ekibi ile aralıksız çalışma yürüten Alanya Belediyesi, özellikle çeşitli altyapı çalışmaları ile bozulan cadde ve sokaklarda asfalt yenilme çalışmasını sürdürüyor. Çalışma kapsamında Kargıcak Mahallesi Menderes Bulvarında bin 500 metre sıcak asfalt çalışması başlatan Belediye, programa alınan diğer noktalarda hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

KARGICAK MUHTARI MUAMMER ASİLTÜRK, “UZUN YILLAR ÖMÜRLÜ BİR YOL OLDU”

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, Menderes Bulvarına çok kaliteli bir asfalt döküldüğünü belirterek, “ Başkanımız bizi çamurdan tozdan kurtardı. Gerçekten çok uzun yıllar kullanılacak bir asfalt dökülüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



BAŞKAN YÜCEL, “3 AYRI ASFALT EKİBİ İLE ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Alanya’da halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Kargıcak Mahallesi’nde daha önce altyapı çalışması ile bozulan Menderes Bulvarı ve bağlantılarında sıcak asfalt çalışması başlattık. Yaklaşık bin 500 metrelik sıcak asfalt çalışması sonrası bölgenin en önemli caddesini çok daha konforlu ve güvenli hale getireceğiz” dedi.