Seminere Mavi Bayrak programını destekleyen kurumların başında gelen Bakanlıklar, üniversite ve turizm derneklerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda, 10 kıyı ilindeki 31 belediye, 2 turizm birliği ve yerel derneği temsil eden 100’ün üzerinde katılımcıya üç gün süren eğitimin sonunda ‘Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu Eğitim Sertifikası’ verildi. Seminere Uluslararası Mavi Bayrak Direktörü Johann Durand, İspanya Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ve Yunanistan Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü ile ülkemizde Mavi Bayrak programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM katılım sağladı.



Eğitimin açılışı, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin tarafından yapıldı.



ALANYA BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ÇALIŞMALARINA YOĞUN İLGİ

15. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitim Programı kapsamında Alanya Belediyesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Kalkınma Amaçları dikkate alınarak katılımcılar ile paylaşıldı.



Eğitim programı kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 adet kalkınma amacından “Sudaki Yaşam”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İklim Eylemi”, “Temiz Su ve Sanitasyon” ve “Sorumlu Üretim ve Tüketim” amaçları baz alınarak yürütülen çevreci projeler, uluslararası mavi bayrak direktörleri ve koordinatörleri, yerel mavi bayrak sorumluları ve Bakanlık yetkilileri ile paylaşıldı.

Alanya Belediyesi bünyesinde yürütülen yenilenebilir enerji çalışmalarından, sürdürülebilir çevre eğitim etkinliklerine, sürdürülebilir enerji eylem planı hazırlıklarından deniz kirliliği ile mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarına dair teknik detayların yer aldığı sunum Çevre Mühendisi Ayşe Erbayrak

tarafından katılımcılara aktarıldı.



“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE OLGUSUNU YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Sunum sonrası eğitim programına katılan uluslararası koordinatörler ve yerel sorumlular ile temaslarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa; “Kurum olarak küresel ısınma kaynaklı yaşanmakta olan değişimlere karşı hem önlem almak hem de bu sürece uyum sağlamak amacıyla yürütmekte olduğumuz çevre çalışmalarımızı uluslararası ölçekte kabul edilmiş amaçlar doğrultusunda hayata geçirmek gayretindeyiz. Bu bağlamda Alanya kent ölçeği için gerçekleştirdiğimiz çevreci projelerimizin uluslararası standartları karşılaması için bu tür eğitim programlarını önemsiyor, karşılıklı bilgi paylaşımı temelli her projenin ve eğitim programının içinde aktif olarak yer almaya özen gösteriyoruz. Bu vizyon ile iklim değişikliği ile ilgili yeni projelerimizi paylaşmaya, uluslararası ölçekte en iyi uygulama örnekleri temelli projelere imza atmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



EĞİTİM PROGRAMI TEKNİK GEZİLER İLE TAMAMLANDI

Eğitimin ilk günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Projesi ve ikinci günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ORMANYA Biyolojik Çeşitlilik Koruma ve Doğal Yaşam Alanı gezisi düzenlenerek, teknik bilgi alışverişi yapıldı.