Veda programına, Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer'in yanı sıra, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve eşi Canan Özçelik, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin ve eşi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tuba Tekin, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Oğuz Karahan, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Oda Başkanları da katılım sağladı.

"Yolu Açık Olsun!"

Gecede bir konuşma yapan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kaymakam Ürkmezer'in Alanya'ya ve özellikle Alanyaspor'a verdiği desteklere vurgu yaptı. Çavuşoğlu, "Sayın Kaymakamımızın onuruna düzenlediğimiz bu uğurlama buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Görev süresi boyunca Alanya'mıza ve özellikle Alanyaspor'umuza verdiği değerli destekler için Sayın Kaymakamımıza, tüm camiamız adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımızı gelecekte çok daha önemli mevkilerde göreceğimize yürekten inanıyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu Bir Veda Değil"

Daha sonra söz alan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gecedeki yoğun katılımın, Alanya'nın Kaymakam Ürkmezer'e duyduğu sevginin bir kanıtı olduğunu belirtti. Özçelik konuşmasında şunları kaydetti: "Bu kadar değerli bir topluluğu bir arada görmek, Alanya'nın Sayın Kaymakamımıza duyduğu sevginin en güzel kanıtıdır. Protokolü bir kenara bırakarak ifade etmek isterim ki; dört yılı aşkın süredir tanıdığım Sayın Kaymakamımız ile her zaman tam bir uyum içinde çalıştık. Alanya'mız için birlikte güzel işler yaptık. Kendisine Alanya'ya olan katkılarından ve uyumlu çalışmasından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil; umuyorum ki gelecekte daha da yakın çalışma fırsatı buluruz. Bundan sonraki görev yerlerinde kendisine üstün başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Hepinize saygılarımı sunarım."

"Biz Ailece Alanya'yı Çok Sevdik"

Konuşmaların ardından söz alan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya'ya ve Alanyalılara olan sevgisini dile getirdi. Ürkmezer, "Değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı veda gecesini düzenleyen Alanyaspor Başkanımıza ve yönetimine, ev sahipliği için de Kamil Köseoğlu ve ailesine gönülden teşekkür ederim. Görevimdeki temel felsefem, makamların ötesinde insanların gönlüne girebilmekti. Alanya'nın bugünkü huzur ve başarısı, tek bir kişinin değil, birlikte çalıştığım tüm daire amirlerimin, emniyet ve jandarma teşkilatımızın, adliyemizin, belediyemizin ve tüm kurumlarımızın ortak eseridir. Her birine emekleri için minnettarım. Şehrimizin en büyük markası ise Alanyaspor’dur. Alanyaspor'un başarısı, Alanya'nın başarısıdır. Nerede olursak olalım kalbimiz Alanyaspor ile olacak. Bu süreçte tam bir uyum içinde çalıştığım Sayın Başsavcıma ve Sayın Belediye Başkanıma da destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Elbette en büyük teşekkürüm, mesleğimizin gerektirdiği bu göçebe hayatta en büyük gücüm olan sevgili eşim ve çocuklarımadır. Biz ailece Alanya'yı ve siz değerli Alanyalıları çok sevdik. Alanya'ya atanmadan önce bu denli güzel bir coğrafya ve bu kadar sıcak insanlarla tanışacağımı bilmiyordum. Eğer bu güzel insanların gönlünde ufacık bir yer edinebildiysek ne mutlu bize. Bu ayrılık, eminim ki dostluğumuzu daha da güçlendirecektir. Herkese tek tek teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Program, konuşmaların ardından protokol üyeleri ve kurum amirleri tarafından Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkür plaketleri sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.