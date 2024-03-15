Kaza; Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.T.’nin kullandığı 06 DMY 619 plakalı otomobil ile P.A.B.’nin kontrolündeki 07 AYK 820 plakalı motorlu bisiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motorlu bisiklet, park halindeki 06 EED 241 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü P. A.B. arkasındaki Y.A.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)