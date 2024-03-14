Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşiyle birlikte yaşayan Rus uyruklu Liliia Vashurkina (44), eşi tarafından yatak odasında hareketsiz olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Vashurkina’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Rus kadının cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.