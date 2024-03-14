Olay, Alanya’nın Toslak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E. K. (46) isimli şahısaşırı borçlanma ve 5 yıldır gördüğü psikolojik tedavilerin ardından girdiği bunalım sonucunda kendine ait evinde av tüfeğiyle kalp bölgesine sıkarak intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde E.K. ’ nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.K.’nin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.