Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya ilçesinin doğu, batı ve kuzey bölgelerinde grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Yaz sonu itibarıyla başlayan bu çalışmalar, kış mevsimine girmeden önce program dâhilinde aralıksız devam ediyor.

Grup yollarında yapılan çalışmalarda, alt yapı, bakım onarım, yama, şarampol temizliği ve büz uygulamaları gerçekleştiriliyor. Özellikle Dere, Süleymanlar, Yaylakonak, Mahmutseydi ve İspatlı mahallelerinde şarampol temizliği yapılırken, Yaylakonak ve Mahmutseydi mahallelerinde yolun bozulmasına neden olan bölümlere büz uygulamaları yapıldı.

Ayrıca, Yalçı, Yaylakonak, Obaalacami, Kızılcaşehir, Yeşilöz, Çakallar ve Saburlar mahallelerinde de bakım onarım ve yama çalışmaları yapılarak, yolların güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar sayesinde, mahallelerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir ulaşım deneyimi yaşamaları sağlanıyor.