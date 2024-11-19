Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, motokuryelik yapan esnaf için önemli bir duyuru yaptı. Akkaya, "Motokurye işi yapan esnafların şu an sadece vergi dairesi kayıtlarını yaptıklarını, fakat esnaf sicil ve oda kaydı yapmadıklarını gözlemliyoruz." diyerek bu durumun değişmesi gerektiğini belirtti. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek denetimlerde, esnaf sicil kaydı ve oda kaydı yaptırmayan motokurye esnaflarının çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğini ifade etti. Akkaya, "Mağdur olmamaları ve herhangi bir cezai işleme uğramamaları için bir an önce esnaf sicil ve oda kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir." uyarısında bulundu. Bu gelişme, motokuryelik sektöründe düzenin sağlanması ve esnafın haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi