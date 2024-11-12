Alanya’nın en büyük değerlerinden olan Alanya Kalesi’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girebilmesi ve Kale ile ilgili önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapılacak çalışmaların yönetim planlarının oluşturulması için Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gardenia Otel’de iki gün sürecek olan ‘Alanya Kalesi ve İlişkili Savunma Yapıları Yönetim Planı Arama Toplantısı’ başladı. İki oturum halinde yapılacak toplantının ilk gününe, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, geçmiş dönem Belediye Başkanlarından Hasan Sipahioğlu, akademisyenler, daire müdürlükleri, oda, dernek ve STK başkanları, muhtarlar, belediye birim müdürleri ve sorumluları katıldı.

HACIKURA: PAYDAŞ KATILIMLARINI ESAS ALIYORUZ

Toplantının açılışında konuşan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Alanya Kalesi’nin istisnai evrensel değerlere sahip olduğunu düşündüklerini belirterek, “Dünya Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin değerlendirme raporlarında dile getirdiği öneriler ve yorumlar çerçevesinde Belediye olarak çalışmalara başladık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar, Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle devam etmektedir. Gerek adaylık dosyasının hazırlanmasında gerekse de yönetim planının hazırlık sürecinde paydaş katılımlarını esas alıyoruz. Bu sebeple paydaşlarımız arasındaki iş birliğinin ve iletişimin güçlendirilmesini ayrıca önem veriyoruz” dedi.

HACIKURA: BEŞ YILLIK EYLEM PLANI OLUŞTURULACAK

Daha önceki süreçte; ‘Miras Koruma ve Araştırma’, ‘Ziyaretçi Yönetimi, Sunumu ve Tanıtımı’, ‘Altyapı, İmar ve Fiziksel Çevre’ ile ‘Yerel Ticaret ve Ekonomi’ başlıkları altında dört tema şeklinde toplantılar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hacıkura, “Bu toplantılarda elde edilen veriler ışığında, paydaşların daha geniş katılımıyla 2 gün sürecek arama toplantılarının yapılmasına karar verildi. 5 farklı konuda oluşturulan masalarda gerçekleştirilecek toplantıların ilk gününde, alanın sorunları ve çözüm önerileri ile geleceğe yönelik vizyonu tartışılacak, ikinci gün ise yönetim planının alana ilişkin hedefleri ve beş yıllık eylem planı oluşturulacak” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: BU SEFER BU İŞİ BAŞARACAĞIZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise bu tür toplantılara verdikleri önemden bahsederek, “2000’li yıllardan beri devam eden bir serüvenimizin birinci ve ikinci müracaatlarından sonra, hep beraber bizlerin yaptığı çalışmalarla bu defa inşallah UNESCO’dan Dünya Miras Listesi’ne girme hakkını almış olacağız. Geldiğimiz ilk günlerden beri bu programı yeniden hayata geçirelim dedik ve hocalarımla beraber bu çalışmaya başlamaya karar verdik. Benim Alanya için iki ana hedefim var. Tarımda Alanya’yı belli bir seviyeye getirmek ve turizmde Alanya’nın seviyesini yukarıya çekebilmektir. Yurt dışındaki değerlerle Alanya’mızdaki değerleri karşılaştırdığımızda aslında bizim daha yukardaki basamakları hak ettiğimizi ben görüyor ve inanıyorum. Alanya’mızın turizm açısından da yukarıya çıkarılması için bu çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyor ve destek veriyorum. Bu işin teknik tarafını tamamladıktan sonra, yine Avrupa ayağında Belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İngiltere’deki Londra Fuarının ardından Paris’e geçtim. Hocalarımız oradaki irtibatları kurdular ve sorumlularla neler yapabileceğimiz konusunda ile bir toplantı yaptık. Oradaki arkadaşlarımızın da desteği ile bizim bu işi başaracağımıza inanıyorum. Alanya olarak bu sefer bu işi yapıp, Alanya’mıza bir değer katacağız. Hepiniz iyi biliyorsunuz ki böyle bir listeye girmek hakikaten çok önemli. Dünyada turizmle ilgili kategorimiz bu çalışma sonucunda yukarıya çıkacak. Bunu başardığımızda, sürdürülebilirliğini de sağlamamız gerek. Girmek için 10 birim efor sarf ettiysek korumak için de 2-3 katı efor sarf etmemiz gerekecek” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından toplantının ana oturumuna geçildi.