Bir süredir kanser tedavisi görürken vefat eden Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Vehbi Çelik için temsilciliğini yaptığı Antalya Sağlık Sen bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı,”Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcilerimizden kıymetli abimiz Vehbi Çiçek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi ikindi namazına müteakip Oba Hacıbaba mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Mekanı Cennet Olsun. Başımız sağolsun.”

Yedi Gün Haber Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.