Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, cumartesi pazarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yücel'e hem vatandaşlar hem esnaf yakın ilgi gösterdi. Ziyaret sonrası sosyal medya hesaplarından bu anları paylaşan Başkan Yücel, "Mahmutlar Mahallemizde kurulan Cumartesi Pazarımızda esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizleri güler yüz ve samimiyetle ağırlayan Alanya Pazarcılar Odası Başkanımız Hüseyin Gök, Yönetimi ve tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." dedi.