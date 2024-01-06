Antalya Valisi Hulusi Şahin, bir süredir gündemde olan Finike-Demre-Kaş-Kalkan otoyol projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dönemde, Kaş-Demre Otoyol Projesiyle ilgili spekülasyonların olduğunu belirten Vali Şahin, “Dünya şehri Antalya’yı” gelecek nesillere aktarmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.



“Denizden uzak tünel ve viyadüklerle ulaşım sağlanacak”

Planlanan projenin denize uzak, sahil bandına ve kumsallara zarar vermeyeceğinin altını çizen Vali Şahin, “Plan tamamen sahil bandının arkasında. Denizden gözükmeyecek şekilde, denize ve kumsallara zarar vermeden daha çok tünel ve viyadükler açılarak yapılacak harika bir proje. Bu projeye karşı gelmek sadece ve sadece terakkiye mani olmaktır. Gelişmeye kapalı olmak demektir. Bu çevrecilik değil. Böyle çevrecilik olmaz” şeklinde konuştu.



“Böyle çevrecilik olmaz”

‘Kimse gelmesin, görmesin ve doğa muhafaza edilsin’ zihniyetinin kabul edilemeyeceğini belirten Şahin; “Usulüne uygun karayolu, demiryolu, yollar yapılacak. İnsanlar yaşayacak, kullanacak. Allah’ın bize bahşettiği bu muhteşem coğrafyadan istifade edeceğiz. Kimse gelmesin, kimse görmesin, doğa muhafaza edilsin anlayışı kabul edilemez” dedi.



“Antalyalılar duyarlı olsun”

Projenin yıllardır sabote edildiğine ve hayata geçirilmediği takdirde yaşanacak sıkıntılara da dikkat çeken Vali Hulusi şahin, “Bu şehir bizim, ülkemizin, insanlığın. Biz bundan usulüne uygun şekilde, çevreye zarar vermeden istifade edeceğiz. Bunun yollarını arıyoruz. Bu konuda Antalya kamuoyunun da duyarlı olması lazım. Yoksa, yıllardır sabote edildiği gibi, bu yol yine sabote edilecek. Bu proje hayata geçirilmezse Kaş halkı, Demre halkı ve milyonlarca turist eziyet çekmeye devam edecek” diyerek, Antalyalıların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: İHA