Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler ve hayırseverlerin katılımıyla Alanya EAH’a kreş yapımı ve yemekhane projeleri için protokol imzalandı. Projenin hayata geçirilmesi ile mevcut yemekhane alanı 35 yataklı yoğun bakım ünitesine dönüştürülecek. Hastanenin Acil Servis çıkış yolu üzerindeki yan alana zemin katı depo, üst iki katı personel yemekhanesi olacak şekilde bina projesi İl Sağlık Müdürlüğü’ne sunularak onay alındı. Mevcut yemekhanenin ise 35 yatak kapasiteli yoğun bakıma dönüştürme kararı alındı. Projenin 1 ay içerisinde başlanılması planlanıyor. – Alanya EAH / Bülten