Alanya Belediyesi ve Yabancılar Meclisi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar günleri, Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirilecek. Renkli etkinlikler ve konserle yapılacak Yeni Yıl Pazarı, iki gün boyunca saat 10.00 ile 00.00 arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.



Ayçe ve Birgi sevenleri ile buluşuyor

9-10 Aralık tarihleri arasında birçok dans ve müzik etkinliği ile dolu dolu geçecek olan 13. Alanya Uluslararası Yeni Yıl Pazarı’nda iki isim sahneye çıkarak sevenleri ile buluşacak. 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Ezgi Ayçe sahne alacak. Yeni Yıl Pazarı’nın ikinci akşamında ise sahneye saat 19.00’da Nebi Birgi çıkacak.

Kaynak: İHA