Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, 24 Şubat Cumartesi günü Alanya’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Açılışa mevcut Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek de katılım sağladı. Böcek’in de katılım sağladığı açılışta katılımın düşük olması görenlerin dikkatini çekti.

En İşlek Yolu Düşük Katılım İçin Mi Kapattı?

Alanya’nın en çok kullanılan ara yollarından olan Çimen Otel sokağını açılış nedeniyle kapatıldı. Düşük katılımcı sayısının olması ve bu durumun kamuoyuna düşmemesi için havadan görüntü kullanılmaması akıllara ‘’ Özçelik, bu durumu gizlemek için mi yaptı?’’ sorusunu getirdi.

CHP’nin Alanya Adayı Osman Tarık Özçelik, saha çalışmalarına verdiği önemi açılışa gösteremedi mi?

Adaylığı kesinleşmesinden itibaren sahaya hızlı bir iniş yapan CHP’li Özçelik, vatandaşlardan ilgi ve alaka görüyordu. Bu durum açılışa yansımadı. Özellikle de açılış ile ilgili yapılan paylaşımlarda sadece kalabalık bölümlerin gösterilmesi ve alanın havadan görüntülenmemesi, katılımın beklenenden az olduğunu gösterdi.