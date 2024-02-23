Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Yücel, sabahın erken saatlerinde ilk ziyaretini Alanya Kent Konseyi’ne gerçekleştirdi. Burada Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu üyeleri ile buluşan Başkan Yücel, talep ve önerileri dinledi.



KENTSEL SORUNLAR VE İŞ BİRLİĞİ İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan kurul tarafından seçim öncesi hazırlanan yerel bilgilendirme raporuyla birlikte sorumluluk, iş birliği ve toplumsal çözümlere olan bağlılığı vurgulayan bir “2024 Mahalli İdareler Seçimi Kentsel Sorunlar ve İşbirliği İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladı.



YÜCEL: “KENT KONSEYİ ALANYA’NIN ORTAK AKLIDIR”

Başkan Yücel ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; “Alanya Kent Konseyi Alanya’nın ortak aklıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Kent Konseyi’mizin tarafsız ve uzlaşmacı bir şekilde çalışmasına her zaman destek vereceğiz. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için Kent Konseyi Başkanı’mız Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim.” dedi.



ESNAFLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TAM DESTEK

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi’nin ardından Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yıldız Lokantası işletme sahibi Cengiz Uysal’ın davetiyle çevre esnaflarla bir araya geldi. Başkan Yücel esnaflara hayata geçirdiği hizmetlerin yanısıra projelerinden de bahsetti. Esnaflar Başkan Yücel’e tam destek verdiklerini belirterek destek ve teşekkürlerini iletti.



YÜCEL: “ESNAFLARIMIZA HİZMETİN DAHASI VAR”

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ziyaretin ardından yaptığı açıklamada; “Değerli esnaflarımızla bir araya gelerek bugüne kadar yaptığımız hizmetlerden bahsettik. Yeni projelerimizi anlatarak onların talep ve önerilerini dinledik. Bizleri misafir eden başta Cengiz bey ve ekibi olmak üzere desteklerini ileten bütün esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün esnaflarımıza hizmetin dahası var.” dedi.