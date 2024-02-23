Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Seçim Özel Ortak Canlı Yayın programına konuk oldu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Programda 10 yılda yapılan hizmetleri anlatan Başkan Yücel, gazetecilerin sorularını da büyük bir içtenlikle yanıtladı.

YÜCEL’DEN ÖZÇELİK’E: KEŞKE BELEDİYE NE YAPMIŞ DİYE BİR BAKSALAR

Program 31 Mart seçimlerinde kendisine rakip olan isimlere de göndermede bulunan Başkan Yücel, CHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı ‘Sosyal Kart’ çıkaracağız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara vereceğiz vaadine yanıt verdi. Başkan Yücel, “Bazı Arkadaşlar sosyal kart yapacağız diyorlar. O kartı, halbuki biz göreve ilk geldiğimiz yıldan bu yana kullanıyoruz. Çünkü biz ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Keşke bazı arkadaşlar belediye ne yapmış diye bir baksalar sosyal medyasına girip. Bizim yaptığımız projeleri geleceğe vaat edenler de var. Tabi ki de herkesin kendi vizyonudur.” Dedi.

Başkan Yücel 2014 yılında göreve geldiği ilk döneminde ‘Destek Kart’ adı altında bir kart çıkarmış ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştu. 2022 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile ‘Destek Kart’ın adı ‘Dayanışma ve Kardeşlik Kartı’ olarak değiştirilmiş ve etkin bir şekilde kullanılmaya devam ediyordu.

BAŞKAN YÜCEL: BİZ AMBULANSLARI KONVOYDA DEĞİL HASTA TAŞIMA DA KULLANIYORUZ

Başkan Yücel, programda bir diğer rakibi olan İYİ Partili Mehmet Şahin’e de sağlık konusunda göndermede bulundu. Sağlık alanında Alanya’ya yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Yücel, Alanya’ya 8 sağlık ocağı kazandırdıklarını belirterek, evde sağlık hizmeti gibi pek çok hizmeti de vatandaşların ayağına götürdüklerini belirtti. Başkan Yücel, aldığı ambulansı seçim döneminde kullanan ve yaptığı konvoylarda bile kullanan İYİ Partili Mehmet Şahin’e göndermede bulunarak, “Hastane önünde ambulanslar günde belki bir iki defa hareket ederken, bizim araçlarımız günde 5 defa 6 defa oralara gidiyor. Biz ambulanslarımızı konvoyda kullanmıyoruz, sadece hastaların taşınmasında kullanıyoruz.” dedi.