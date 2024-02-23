Seçim çalışmaları kapsamında yoğun mesaisine devam eden CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililerle birlikte sabah saatlerinden itibaren sahaya inerek, esnaflarla bir araya geldi. Hacet Meydanı’ndan başlayan ve eski hastane kavşağına kadar süren çift yönlü ziyaret turunda esnafların başlıca sorunlarına kulak veren Özçelik ve ekibi bol kazançlar temennisinde bulunduğu işletmeciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Özçelik’e, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ile partililer eşlik etti. Başkan Adayı Özçelik, esnaf ve kurumsal işletmeleri gezerek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Bir çiçekçiden kendisine verilen kırmızı gülü alan Özçelik, küçük bir kız çocuğuna gülü hediye ederek, fotoğraf çektirdi. Özçelik, otobüs durağında bekleyen gençler sohbet ederek, ‘çak’ yaptı. Balkonunda oturan bir vatandaşın ise demlediği çayı Özçelik ve beraberindeki heyete ikram etmesi, renkli görüntüler oluşturdu. Özçelik, bir işletmenin tezgahında portakal sıkarak, ‘enerji olsun’ diye suyunu içti. Özçelik’in işletmelerle kurduğu samimi ve yakın temas “Halk adamı” sözleri ile karşılık buldu.

SOSYAL KART’A TAM PUAN

Giderek yoksullaşan halkı sosyal belediyecilik anlayışıyla buluşturarak, dertlerini hafifletmek amacıyla Sosyal Kart projesini hayata geçireceklerini geçtiğimiz günlerde açıklayan ve büyük ilgi uyandıran Osman Tarık Özçelik’in, söz konusu projesine esnaf ve vatandaşlar da tam not vererek destekledi. Emekli bir vatandaşın, “Geçinemiyoruz. Bu kart on numara olacak” sözleri üzerine Özçelik, sorunları çok iyi bildikleri Alanya için hazırladıkları projeleri, önümüzdeki günlerde geniş katılımla düzenleyecekleri etkinlikte duyuracaklarını söyledi. Özçelik, “Alanya için umuda yelken açtık ve bu yelkende herkese yer var” dedi.

“DEĞİŞİM SİZİNLE BAŞLASIN”

Başkan Adayı Özçelik’e dert yanan esnaf ve vatandaşlar, “Yönetim artık değişsin ve bir yerden bu başlasın. Bu değişim de sizinle olsun. Alanya’ya vizyon sahibi bir Belediye Başkanı kazandıracağız. Çözüm odaklı hizmet ve halkın yanında olacak bir Başkan istiyoruz. Bu da sizsiniz. Gönlümüz de oyumuz da sizden yana” diye konuştular. Bazı vatandaşlar ise, “İşte Başkanı bulduk” yorumunu yaptılar. Tüm Alanya’yı kapsayacak bir Belediye Başkanı olacağı sözünü veren Özçelik, göreve gelir gelmez hayata geçirmeye başlayacakları plan ve projelerle Alanya’da kalıcı bir kalkınma ve büyüme sağlayacaklarını vurguladı.

PROJELER ÖRNEK OLACAK

Adil bir dağılım ilkesiyle, belediye kaynaklarını her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarına yönlendireceklerinin altını önemle çizen Özçelik, “Yetki ve gücün yegâne kaynağı halkımızdır. Halkımızın belediyeye olan güvenini inşa edecek ve son derece şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyerek tüm ezberleri bozacağız. Emekliler, esnaflar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve çocuklarımız başta olmak üzere halkımızın yaşam kalitesini arttıracak bir belediyecilik yaklaşımını şehrimize getireceğiz. Her alanda ülke çapında örnek gösterilecek projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.