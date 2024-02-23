Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Alanya’daki yerel televizyonların ortak canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 10 yılda hayata geçirilen proje ve hizmetleri anlatan Başkan Yücel, gelecek dönem yapılacak hizmetlerle ile ilgili de bilgiler verdi.

ENERJİSİNİN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Canlı yayında kendisine enerjisini nereden aldığı sorulan Başkan Yücel, “Benim en büyük idealim, hedefim insanlara hizmet etmek. Belediye başkanlığını çok benimseyerek özveriyle yaptığımız için insanlara faydalı olmayı, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu düşünerek bu enerjiyi kullanıyorum. Gülen insan sayısı arttıkça insanların karşısına bu enerji ile çıkıyoruz” dedi.

“BU SEÇİMDE DAHA BAŞKA HAZ ALIYORUM”

Seçim kampanyasında da bu enerjiyi alıp almadığı sorulan Yücel, “Tabi ki. Bu benim 5’inci seçimim. İnanın bu seçimde daha başka bir haz alıyorum. 2014’te mahalle sınırlarının bile zorlanırken, şimdi her köşe başını bilmek, her insanı tanımak gerekiyor. Alanya o kadar kadim bir şehir ki. Selçuklu’ya başkentlik, Osmanlı’ya liman şehri, cumhuriyet tarihinde de turizme açılan pencere olması nedeniyle kadirşinas bir milletin yaşadığı şehir. Bu şehre hizmet etmek, vefa borcunu ödemek, bugüne kadarki kazanımlarını korumak, yaşatmak bizleri çok mutlu ediyor ve edeceğine de inandığım için o enerjiyle, aşkla, sevdayla memleket için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL BİR KADROYLA ÇIKTIK”

Cumhur İttifakı listesinin diğer listelerden farklılığı sorulan Yücel, “Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek her kesime dokunabilecek güzel bir meclis listesi oluşturduk. Deneyimli, siyasetin içerisinden gelen, mesleğinde kendini ispatlamış çok güzel bir kadroyla vatandaşlarımızın karşısına çıktık. Cumhur İttifakı olduğumuz için listemizin belli bir bölümü MHP’nin belli bir bölümü AK Parti’nin üyelerinden oluştu. Cumhur İttifakı olarak Alanya’da seçime giriyoruz” dedi.

“EN FAZLA KADINLARIN OLDUĞU LİSTE BİZİM”

Listelerde kadınların fazla oluşunun fark yaratıp yaratmayacağı sorulan Yücel, “Her zaman için toplumun her tarafında olmasından yana taraf olduk. Müdürlerimin, çalışma ekibimin birçoğu kadınlardan oluşuyor. En fazla kadınların olduğu meclis listesi Cumhur İttifakı’nın listesi” diye konuştu.

“ARKAMIZDA DAĞ GİBİ DURUYORLAR”

Cumhur İttifakı listesinin büyük bölümünün yeni isimlerden oluştuğu hatırlatılan ve bu değişikliğin sebebi sorulan Yücel, “10 yıldır beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımız vardı. Hepsine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha birikimli, çalışabilecek arkadaşların önünü açmak için arkadaşlarımız fedakarlık gösterdi. Bu arkadaşlarımız Alanya’da hizmet ederken önemli işler çıkardı. Bu bayrak yarışı. Yine de seçim kampanyasında hepsi arkamızda dağ gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

“GÜNEY’İN TECRÜBELERİNDEN YARARLANACAĞIZ”

Cumhur İttifakı listesinde AK Parti eski İlçe başkanlarından Hüseyin Güney’in yer alması ile ilgili soruyu cevaplayan Yücel, “Alanya’ya layık bir liste yapmaya çalıştık. Güney, AK Parti’de 12 yıl siyaset yaptı. MHP listelerinden bize bir güç verdi. Bize çok değer kazandırdı. Biz de onun siyasi tecrübelerinden yaralanmak için listemizde. Alanya’ya daha güzel hizmetler üretmek, sağlıklı, konforlu ve halkımızı daha fazla dokunabilmek için böyle güçlü bir kadro çıkardık” dedi.

“ŞOK OLDUĞUM GÜZEL SONUÇLAR ÇIKIYOR”

Tekrar aday olmadan önce anket çalışması yapıp yapmadığı sorulan Yücel, “Sürekli kamuoyu yoklamaları yapan, hizmet, üretim, ihtiyaç noktasında verilere çok bağlı olan birisiyim. Bazen benim bile şok olduğum güzel sonuçlar çıkıyor. Gayet iyi. Son seçimlere yakın bir oranı elde ettik. Son anket çalışmaları yüzde 55 gibi oranda” diye konuştu.

“EN GÜZEL DEĞERLENDİRMEYİ HALK YAPACAK”

31 Yerel Seçimleri’nde karşısında bulunan rakiplerin belediye başkanı olmadığı hatırlatılan ve bunun kendisi için avantaj mı yoksa dezavantaj olup olmadığı sorulan Yücel, “Bunun her zaman için avantaj olduğuna inanıyorum ama bunu en güzel değerlendirmesini halk yapacak. Bizim işimiz, gücümüz memleket, belediye başkanlığı. Gücümüz, sorumluluğumuz büyüdü. Alanya sıradan bir şehir değil. 46 ilden ekonomiye daha fazla kakı sağlıyor. 28 ilden büyük bir şehir. 7 ili birleştirdiğinizde Alanya’nın ekonomisi sağlamıyor. Bütçe olarak nerdeyse büyükşehirlerin bütçesine ulaştı.

“BELEDİYE BİNASININ YÜZDE 99’U TAMAMLANDI”

20 yıllık döneminde çok isteyip de yapamadığı, üçüncü dönemi kazanırsa hayata geçirmeyi arzu ettiği proje olup olmadığı sorulan Yücel, “2014’te ilk aday olduğumda bir tek idealim var. Bu Alanya’da gülen insan sayısını artırmak demiştim. Aynı şeyi bugün de söylüyorum. Gülen insan sayısını artırdığınızda insanların huzuru, mutluluğu, eğitim seviyesi, kültüründe, sanatında, sporunda her şeyin iyiye gittiği anlamında gelir. Bu süreçte istenmeyen olaylarla karşılaştık. Pandemiyle karşılaştık. Dini, resmi bayramları kutlayamadığımız, bayramlarda anne, babamızın elini öpemediğimiz günler oldu. En büyük idealim bir kent meydanıydı. Bunun yanında hafif raylı sistemin bu şehre ulaşmasıydı. İçimde kaldı ama keşke anlamında değil. Yeni belediye binasının şu anda yüzde 99’u bitti. Rötuşlar yapılıyor. Sadece çevre düzenlemesi kaldı” dedi.

“HERKES İKİNCİ KİM DİYE SORUYOR”

31 Mart Yerel Seçimleri’nde fark atacağı ikinci adayın kim olacağını açıklaması istenen, 2014’te 15 yıllık belediye başkanına karşı seçimi kazandığı hatırlatılan ve o dönem seçimi kazanmasını sağlayan avantajının ne olduğu sorulan Yücel, “O dönem yeni bir uygulamanın içerisindeydi. Büyükşehir Yasası’ydı. Çünkü bizden bir dönem öncesinde sadece merkez odaklıydı. Biz ilk aday olduğumuz dönemde 56 kat büyük coğrafyada yaşayanların yani, beldeler ve köylerdeki vatandaşların hepsinin oy kullanması ile ilgili yeni bir sistemle nerdeyse il düzeyinde bir seçim atmosferi oluşmuştu. O zaman seçimi kazandıktan sonra çok güzel bir yapılanma, kurumsallaşma sağlamıştık. O zaman da belde belediye başkanı arkadaşlarımızla, o coğrafyayı çok iyi bilen arkadaşlarımızla, halkın da desteğini alarak, köylüyü, kentliyi, yabancıyı ayırmadan, ayrıştırmadan bir çalışma yapmıştık. Bugün de yine aynı çalışma içindeyiz. Biz nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi çok iyi biliyoruz. Herkes ikinci kim diye soruyor. Zaten ikinciyi geçen ikinci olur. Bizi fazla ilgilendirmiyor” diye konuştu.

“KİMSE DENİZDEKİ BALIĞIN PAZARLIĞINI YAPMASIN”

Kendisinin 2 mega projesi üzerinden diğer adayların fırsat siyaseti yaptığı ile soruyu cevaplayan Yücel, “Hiç kimse denizdeki balığın pazarlığını yapmasın. Bizim Cuma Pazarı ile ilgili çok daha planlamalarımız var. Cuma Pazarı çok güzel bir mega proje. Ben 26 yıllık davası olan bir yerin 1,5 yıl içinde davalarını bitirdik. Tapularını aldık. Yolların da içerisine katılan, 11 bin metrekarelik taban alanı olan bir otopark alanı oluşturduk. Pazar alanlarını oluşturduk. Haftanın 1 gününde pazar alanı olarak kullanıp da ne yapacaktık? Şehrin en büyük sorunu ulaşım ve otopark sorunu. Biz sembolik olarak 10 TL bedelle 8 saat buraya park edebiliyor. Başka şehirlerde 8 saat park bedeli 60-100 TL arasında. Otoparkın kapasitesi Yalı Taksi’den Kale Market’e kadar sağ ve sola park edilen araçların tümünü alabilecek kapasitede. Ben göreve gelmeden önce 1 kapalı otopark vardı. Ben göreve geldikten sonra 5 tane kapalı otopark yapıldı. Tüm kurumlarda ve binalarda kapalı otopark yapıyoruz ama biraz daha kullanma alışkanlığımızı üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Bizim daha o projelerimizin devamı var. Alanya’da o şekilde yapılan ne bir kurum ne o şekilde özel sektörün bir inşaatı var. O inşaata neler harcandığını, nelerle mücadele edildiğini, yeraltında çıkan suyun Alanya’daki yağmur drenaj hatlarının 3-4 katı olduğunu bile bilerek bazı nemalanma isteyenler olabilir. Bu siyasetin mayasında var ama hiçbir zaman böyle bir siyasetimiz olmadı. Olamaz da. Hiçbir şey zoruma gitmedi ama burası yıkıldı deyip de tüm devlet ve özel hastaneleri arayıp da ne kadar ambulans varsa gönderin denilen günü de hiçbir zaman aklımdan, hafızamdan silmeyeceğim. Yağmur yağmış, sadece tabliye kaymış. O günleri de gördük. Orası sadece bir otopark değil. Fuar alanı olarak da kullanıldı. Ne kadar sağlıklı bir kullanım alanı olarak da kullanıldığı görüldü. Gelecek dönemde kapalı otoparkı yayarak dolmuş duraklarını yer altına indirip orayı da meydana dönüştürüp pazarcılara destek amaçlı çözümler üretmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“HER DÖNEM MALVARLIĞIMI AÇIKLIYORUM”

Yücel son olarak şunları söyledi: “2004’te belediye başkan adayı olarak çıktığım zaman mal beyanımı açıklamıştım. Her dönemde de açıklıyorum. Bu dönemde de şeffaflıkla malvarlığımı yeniden herkesin önüne sunacağım.”