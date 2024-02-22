Geçtiğimiz günlerde partilerin Alanya Belediye Meclis Üyeliği için Aday listeleri İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilmişti. Cumhur İttifakı’nın Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verdiği listede genç isimlerin de olması dikkat çekmişti. Bu isimler arasında Alanya’da faaliyet gösteren genç iş insanlarından olan Gökce Otomotiv Sahibi ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mehmet Özal Gökce en çok dikkat çeken isimler oldu.

Gökce Meclislerin Vazgeçilmezi Olma Yolunda İlerliyor

Alanya’nın tanınan ve sevilen isimlerinden olan ALTSO Meclis Üyesi Mehmet Özal Gökce, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Alanya Belediye Meclisi’nde yer alması halinde Alanya’da önemli iki mecliste söz sahibi olmuş olacak.

Gökce’den Teşekkür Mesajı

Listelerin açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı listesinde kendine yer bulan Mehmet Özal Gökce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendisine destek verenlere teşekkür etti. Gökce, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’Geçmişten aldığımız bilgi, birikim ve tecrübelere dayanarak, 31 Mart 2024 Mahalli Dareler Seçimleri’nde Alanya Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeliği Aday Adaylığı görevine talip olmuştuk.

Ekibimiz ile birlikte aylardır saha ziyaretlerimizde milletimizin sorunlarını dinledik, değer katan görüşmeler gerçekleştirdik.

Cumhur İttifakı’mızın Meclis Üyeliği’ne 19. sırada aday gösterildim. İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı’ya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Hakanya Tütüncü’ye ve Alanya Belediye Başkanımız ve Başkan Adayımız Sn. Adem Murat Yücel’e ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar Alanya’mızı ileriye taşıyacak göreş alışverişlerinde bulunduk. Bugün içinde bulunduğumuz bu kutlu mücadele, yarın ihtiyacımız olan gücü geliştirecek inşallah. Önümüzde 40 günlük bir vakit var. Bu aktin her gününü verimli ve en dolu şekilde değerlendireceğiz..

Alanya’mıza hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz: çünkü vazgeçenler yalnızca kaybedenlerdir, bundan önce olduğu gibi 31 Mart’tan sonra belediye başkanımız ile şehrimize değer katacak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Şehrimizde Cumhur İttifakı’nı başarıya ulaştıracak güç de sizde, söz de sizde...

31 Mart’ta desteklerinizi bekliyor, her birinize can-ı yürekten selamlarımı iletiyorum. Seçim kampanyası süresince vereceğiniz destek ve katkı için teşekkür ederim.’’