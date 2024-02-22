31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Sayılı günler kala Alanya'daki partiler, İlçe Seçim Kurulu’na Meclis Üyelerinin listelerini teslim etti. Bu seçimde de birçok parti sınıfta kalsada, Adem Murat Yücel ve Cumhur İttifakı’nın olası seçim sonuçlarına ve oy potansiyeline göre meclise en çok kadın üye seçtirmeyi başaracak gibi görünüyor.

İşte Partilerin Karneleri

Cumhur İttifakı: Fermuar sistemi ile listeye giren AK Parti ve MHP'nin kontenjan hariç 33 kişilik meclis üyeliği listesinde 6 kadın aday gösterildi. 6 kadından 3 tanesi seçilebilecek sırada kendisine yer buldu. Oy potansiyeline göre seçim sonrası kadın adayları meclise en çok sokacak partiler AK Parti ile MHP gibi görünüyor. Yine oy potansiyeli açısından en çok kadın adaya Cumhur İttifakı yer vermiş oluyor. Bu liste sonrası Cumhur İttifakı ve Adem Murat Yücel’in kadınlara verdiği değer bir kez daha ön plana çıkmış oldu.

İYİ Parti: Oy potansiyeli göz önüne alındığında her fırsatta kadın vurgusu yapan İYİ Parti Alanya sınfıta kaldı. Genel Başkanları bile kadın olan İYİ Parti Alanya'da meclis üyeliği listesinde 4 kadın aday gösterildi. Listede kadınlar kendisine 9'uncu sıradan sonra listeden kendine yer bulabildi. İYİ Parti'nin hem anket sonuçlarına göre hem de Alanya'daki oy potasiyeline göre mecliste hiç kadın aday sokamayacak gibi görünüyor. İYİ Parti'nin kontenjan hariç 33 kişilik listede 4 kadına yer verildi.

CHP: Demokrasi ve kadınları dilinden düşürmeyen CHP ise 33 kişilik listede 5 kadına yer verdi. Partinin oy potansiyeli göz önüne alındığında bir kadın düşük bir ihtimalle meclise gidebilir. Listenin yayınlanmasının ardından yıllarca partiye emek vermiş Pınar Vural Özbudak'ın istifasının haklılığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Zafer Partisi: Kontenjan hariç 33 kişilik listede 11 kadın aday gösterildi. 3 kadın listenin ön sırasından kendisine yer bulsa da partinin oy potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda zafer partisi meclise hiç üyesini sokamayacak gibi görünüyor.

Deva Partisi: Kontenjan hariç 33 kişilik listede 8 kadın aday gösterildi. 8 adaydan bazıları listenin ön sırasında olsa da partinin oy potansiyeli göz önüne alındığında meclise kadın üye gönderemeyecek gibi duruyor.

Gelecek Partisi: 19 kişilik listede 6 kadın aday gösterildi. 6 adaydan bazıları listenin ön sırasında olsa da partinin oy potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda zafer partisi meclise hiç üyesini sokamayacak gibi görünüyor.

Yeniden Refah Partisi: 22 kişilik listede hiç kadın yok.