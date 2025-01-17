ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi 2. yarı 4. maçını Akkuş Belediyespor ile oynadı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Set sonuçları 25-19, 25-17 ve 25-18 olurken, Alanya'nın Efeleri, seyircilerinin coşkulu desteğiyle sergilediği güçlü oyunla bu önemli zaferi elde etti.

Maçta gösterdiği üstün performansla dikkat çeken oyuncular, sahanın her noktasında etkili bir mücadele sergiledi. Bu başarılı sonuç, takıma moral ve motivasyon sağlarken, taraftarlarına da unutulmaz bir maç izlettirdi. Alanya Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını güçlendirdi.