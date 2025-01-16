Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, hakem atama sisteminde köklü bir değişikliğe giderek VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) uygulamasını başlattı. Bu sistem sayesinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları, 20. haftadan itibaren otomatik olarak belirlenecek.

Şeffaf ve net kriterlere dayalı olarak entegre edilen bu veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesini sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kulüpler, resmi başvuru yaparak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklar.

Bu değişiklik, Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması hedefleri doğrultusunda atılan kademeli bir adım olarak dikkati çekiyor.